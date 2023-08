Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps – probabili formazioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Una coppia di squadre a malapena aggrappate ai playoff nelle rispettive conference si affronteranno giovedi 31 agosto al Soldier Field: iospiteranno inel primo incontro tra le due squadre quest’anno. Ihanno perso due volte in MLS, perdendo 3-0 contro i Los Angeles Galaxy sabato scorso, attualmente due punti sopra il DC United per l’ultimo posto nei playoff nella Eastern Conference, mentre ihanno battuto 3-2 i Portland Timbers, portandosi a due punti dalla linea della postseason nella West. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita...

Per raggiungere i play - off gli Herons dovranno scalare un bel po' di posizioni partendo da uno svantaggio di 11 punti dal nono posto momentaneamente occupato dal. Di buono c'è che la ...... Sporting KC - San José Earthquakes (MLS) - APPLE TV 04.30 LA Galaxy -, Portland Timbers - Vancouver Whitecaps (MLS) - APPLE TV 11.00 Verona - Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA ...S Su Italia 1ha intrattenuto 971.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Grande Opera all'Arena di Verona: Carmen ha raccolto davanti al video 454.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. ...

Chicago Fire e Chicago Med stasera su Italia 1: trama e cast degli ... Movieplayer

Stasera su Italia 1 tornano le squadre di Chicago PD e Law & Order: Organized Crime: ecco le trame e i protagonisti degli episodi del 25 agosto ...Ascolti Tv 24 agosto 2023, in prima serata su Rai1 la maratona in replica di quattro episodi di Studio Battaglia non va oltre la media di 1.090.000 spettatori pari all’11.4%. Su Canale 5 Sotto il Sole ...