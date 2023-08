Chiara Ferragni su Giambruno | “Il nostro problema non sono i lupi ma gli uomini come voi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Stranamente è sempre la donna a essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro“. Cosìa proposito delle parole dette in onda su Rete4 da Andrea, compagno della premier Giorgia Meloni. L’imprenditrice digitale aggiunge poi: “Ci tengo a ricordare ad Andreae ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Ilgliloro”. Una condanna per le parole del first gentleman espresse nel contesto di una discussioni sugli stupri di Palermo: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve ...