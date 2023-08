Chiara Ferragni e Fedez fanno chiarezza sulla litigata avvenuta tra di loro a Sanremo | ecco la verità

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il prossimo 14 settembre arriverà su Amazon Prime Video l’ultima puntata di The Ferragnez 2, uno speciale dedicato interamente al Festival die a ciò che ha significato per. Come tutti sanno,è stata tra le co conduttrici dell’ultima edizione della kermesse canora al fianco di Amadeus e proprio in quell’occasione si è consumato un piccolo drama, che ha rischiato di compromettere seriamente la serenità familiare dell’imprenditrice digitale e del rapper. Quest’ultimo, infatti, durante una delle serate è stato trascinato sul palco da Rosa Chemical, il quale al termine della sua esibizione ha baciato in modo decisamente appassionato il rapper che si trovava seduto in platea, pronto a fare il tifo per sua moglie. ...