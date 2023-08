Chiara Ferragni critica Andrea Giambruno | Il nostro problema non sono i lupi ma gli uomini come voi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023)contro. L'influencer e imprenditrice, nelle storie su Instagram,le parole con cui il giornalista e compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è espresso in tv, nell'ambito di un'ampia discussione sui rischi per le donne dopo gli ultimi casi di c