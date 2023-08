Chi scrive “fro*i” sull’annuncio funebre di un uomo che ha vissuto l’amore definisce se stesso

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un manifestoaffisso sui muri della città, come sempre accade quando si intende comunicare la scomparsa di qualcuno; poche, semplici parole: È mancato Adriano Canese, di anni 76, ne dà il triste annuncio il marito, Corrado Brun. E poi un biglietto, anonimo, attaccato chissà da chi e quando: “”. Che immediatamente dà tutta la misura della pochezza del suo autore, chiunque ess* sia, della sua miseria umana. Perché chi non è in grado di rispettare non solotra due persone, indipendentemente dal sesso, ma anche il dolore dell’una per la perdita dell’altra,solo se, non chi tenta di denigrare. Lo ha ben analizzato anche l’avvocata Cathy La Torre nel post in cui ha parlato della vicenda: abbiamo di fronte due antipodi, chi hail proprio amore ...