Champions League | oggi l’Inter scopre le fasce | partite e diretta TV

... dopo l'addio di Skriniar, aveva bisogno di un difensore e il profilo di Pavard (anche dal punto di vista tattico) è la soluzione perfetta per la squadra finalista dell'ultima. Sull'...Sono i turchi del Galatasaray, gli svizzeri dello Young Boys e i portoghesi del Braga le tre squadre qualificate alla fase a gironi didopo le partite di ritorno dei play off giocate oggi. A Istanbul, il 'Gala' ha battuto 2 - 1 i norvegesi del Molde. Icardi (a segno oggi, su rigore) e compagni si erano imposti anche ...Commenta per primo La fase a gironi disi arricchisce di altre tre partecipanti: il Braga che, dopo la vittoria casalinga di una settimana fa, batte il Panathinaikos anche in Grecia grazie alla rete firmata da Bruma sul ...

Champions, Icardi-gol e il Galatasaray torna ai gironi. Festeggiano anche Braga e Young Boys La Gazzetta dello Sport

Nuovo formato, nuove regole e nuovo calendario per la Champions League 2024/2025. Le squadre partecipanti aumenteranno da 32 a 36, ci sarà una classifica unica nella prima Fase e le partite verranno ...Il belga è un formidabile ossimoro: è una montagna di muscoli ma ha bisogno di essere coccolato per rendere al meglio. Col suo arrivo va centrata almeno la qualificazione alla prossima Champions ...