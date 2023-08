Champions League 2023-2024 | tutte le squadre partecipanti | le fasce per il sorteggio e le possibili avversarie delle italiane

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ora non ci sono più dubbi. Conosciamoe 32 leche prenderanno parte alla prossima. L’edizioneha sancito le 32 formazioni che saranno inserite nelle urne per i sorteggi della fase a gironi che si terranno domani, giovedì 31 agosto, a partire dalle ore 17.45 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo. Andiamo a conoscere nel dettaglio le 4nelle quali saranno suddivisi i bussolotti per il. In prima fascia troveremo Napoli (quale campione d’Italia, Barcellona, Manchester City (detentrice del trofeo), Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia (vincitrice della Europa) e Feyenoord. Nella seconda fascia troveranno posto Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, ...

Commenta per primo Le ultime tre squadre qualificata alle fase a gironi disono Anversa, Copenaghen e PSV Eindhoven: AEK Atene, Rakow e Glasgow Rangers non riescono a rimediare ai risultati delle partite di andata e domani pomeriggio - a partire dalle 18 - ...Si completa il quadro delle qualificate alla fase a gironi della prossima. Passa il turno il PSV Eindhoven che fa un sol boccone dei Rangers battuti in Olanda 5 - 1. L'Anversa vince anche ad Atene ed elimina l'AEK. Gloria anche per il Copenhagen che grazie ...MILANO - Riparte l'avventura dell' Inter in. La squadra di Simone Inzaghi , vice campione d'Europa in carica, proverà ancora una volta ad arrivare in fondo alla più prestigiosa competizione continentale per club : nel mirino, ...

PSV Eindhoven - Glasgow Rangers 5-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida di ritorno del playoff di Champions League 2023/24.La partita PSV-Rangers di mercoledì 30 agosto 2023 in diretta: doppietta per Saibari che spiana la strada del successo con gli ospiti che provano a restare in partita con Tavernier ...