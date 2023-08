Champions League 2023-2024 | le ultime qualificate sono Copenaghen | PSV e Anversa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Adesso ci siamo. Il quadro si è completato. Con i tre ultimi match valevoli come ritorno dei playoff dellaora conosciamo tutte le 32 squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della massima competizione continentale per club. I sorteggi si terranno domani a partire dalle ore 17.45 a Montecarlo e andranno a collocare le formazioni negli 8 gironi. La “road to Wembley”, sede della finale di quest’anno, è ufficialmente partita cone PSV che si uniscono alle altre 29. Dopo l’1-0 dell’andatae Raków Cz?stochowa pareggiano per 1-1 allo Stadio Parken della capitale danese. I padroni di casa sbloccano il risultato con Vavro dopo 35 minuti, quindi i polacchi provano a riaprire i ...