Cecchi Paone | “Una famiglia con Simone e Melissa”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Prima l’unione civile officiata da Emma Bonino, entro il prossimo dicembre; poi il matrimonio egualitario in Spagna. Al settimanale Chi Alessandroannuncia i progetti futuri che condivide con il compagnoAntolini, mentre si gode gli ultimi scampoli della stagione estiva nel suo buen retiro a Positano, in Costiera Amalfitana.e Antolini fanno coppia fissa da un anno, hanno partecipato insieme anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, e l’amore che li lega ha ormai superato anche le iniziali resistenze di Samantha, la madre di. Racconta Alessandro: “All’inizio non ha preso al meglio l’omosessualità del figlio. Poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate ...

