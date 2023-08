Cecchi Paone annuncia le nozze con il compagno Antolini | «Prima di Natale ci sposerà Emma Bonino»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Matrimonio in vista per Alessandroe il suoSimone. Al settimanale Chi, il giornalista, noto divulgatore scientifico, ha svelato chi celebrerà la loro unione in comunedi. «Ci uniremo civilmente, davanti adi. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina (figlia di, ndr) al fine di prendermene cura legalmente e formalmente».ha poi ...

Matrimonio in vista per Alessandroe il suo compagno Simone Antolini. Al settimanale Chi , il giornalista, noto divulgatore scientifico, ha svelato chi celebrerà la loro unione in comune prima di Natale: Emma Bonino . "Ci ...Se le cose non dovessero cambiare in Italia, i due si sposeranno anche in Spagna Il giornalista 61enne, come dichiarato, vuole adottare la figlia del 23enne, Melissa Alessandrosi sente "felice, sereno, ringiovanito, addolcito" . Lo confessa a Chi . Tutto merito di Simone Antolini . I due si sposano , come avevano annunciato. Il giornalista 61enne rivela la data ...Il divulgatore scientifico Alessandroe il suo fidanzato Simone Antolini , reduci dalla loro avventura nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi , sono pronti a fare il grande passo. Alessandroe il suo ...

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini vicini alle nozze: Ci sposerà Emma Bonino Fanpage.it

Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato una nuova intervista a Chi. Il divulgatore scientifico ha raccontato la sua nuova vita accanto a Simone Antolini. In merito a ciò, l’uomo ha dichiarato: “Sono ...Dall'Honduras all'altare: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono pronti a compiere il grande passo. L'annuncio era già stato fatto a giugno durante il… Leggi ...