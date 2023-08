Ce li vedete in pressing su Putin? | Travaglio&Co | chi li massacra con una domanda

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lianche voi, tutti intenti a sfilare in quel di Roma verso via Gaeta 5, sotto la sede dell'ambasciata russa? Come dite, chi? Ma i pacifisti duri e puri, ovviamente, soprattutto puri, la meglio umanità in gessato arcobaleno e sentimenti gandhiani, che nell'ultimo anno e mezzo ha strillato sempre e solo pace, pace a qualunque prezzo. Fino a trasformarsi (ma sempre per il nobile scopo) in veri e propri maniaci della trattativa, fino ad invocare spiragli di negoziato anche quando a Bucha si riaffacciavano metodi da macelleria novecentesca, fino a prendersela quotidianamente col cinico complesso militare-industriale manovrato dallo Zio Sam. Per carità, qualcuno ci dia uno scampolo di trattativa, la pace sopra tutto. Finché, ieri, accade che qualcuno lo evochi, questo scampolo. «È preferibile e possibile negoziare una soluzione politica per la Crimea», anche perché ...

L'ex arbitro genovese, opinionista di Mediaset, parla asu Italia1 e dice: "L'approccio ... quando Alex Sandro prova l'elevazione non ce la fa più, questo è fallo,come si deforma il ...L'ex fischietto internazionale a Italia, durante, parla di Roma - Bologna e spiega: "Al 4' l'episodio decisivo,lo scambio Zaniolo - Dybala che in area dopo un contatto cade. L'...L'ex arbitro genovese, asu Italia1, dice: "Sozza è di Seregno, in provincia di Monza, ... Mi piacciono gli arbitri non supponenti ma con personalità, ecco alloraqueste immagini: ...

Travaglio & compagni. Ma ce li vedete ora in pressing su Putin Liberoquotidiano.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Ospite di Pressing, Massimo Mauro ha parlato così di Lukaku: "Lukaku per la Roma può essere un buon centravanti anche se Belotti non sarà contento ma sicuramente ...