Caterina Murino | le foto della Madrina del Festival

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è un’attrice, mo, showgirl edell’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ieri si è tenuta nonostante la pioggia, la consueta passerella di pre-apertura sulla spiaggia dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia dove l’attrice si è presentata con un vestito di Armani Privè. Le parole diLadice: “Mamma mia…penso sempre al nome calorosopadrona di casa,non so se mi piace. So sicuramente fare la padrona a casa mia quando faccio gli spaghetti. Spero domani di essere all’altezza” Riguardo allo sciopero di Hollywood In un’intervistasi esprime riguardo allo sciopero di Hollywood dicendo: ‘Il mio discorso si ...