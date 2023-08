Castrazione chimica per gli stupratori? È folle pensare che una pena sia neutralizzante

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Latorna a fare la propria apparizione comeminacciata pere pedofili (per i quali, sia detto subito, la legislazione italiana è già estremamente severa). Una punizione ben poco rispondente ai principi del diritto liberale e democratico. Principi che innanzitutto pretendono razionalità nel configurare l’idea dellae suggeriscono dunque con forza e buonsenso di evitare di proporre modifiche ordinamentali all’indomani di tragici fatti di cronaca che inevitabilmente inseriscono elementi di emotività all’interno della discussione. Da molto tempo invece la rincorsa dell’attualità da parte della– a seconda di ciò che ha riempito i giornali, propongo oggi pene più dure e truci per questa o quell’altra fattispecie – è il gioco preferito da troppa ...

Roma, 30 ago. " "Auspico che il ddl sulla, annunciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini, possa essere calendarizzato al più presto in Parlamento e affrontato e discusso senza pregiudizi o veti ideologici. Si tratta di ...Roma, 30 ago. " "Se vedo nei miei colleghi del centrodestra atteggiamenti che vanno verso un ridimensionamento delle pari opportunità No, almeno in quelli con cui mi relaziono io, forse perché mi ...Roma, 30 agosto 2023 "Non sono d'accordo con laper gli stupratori. Sono garantista da una vita. Penso che possa servire inizialmente ma poi cosa fai. Credo possano esserci soluzioni più forti. Dobbiamo trovarle. Meglio i lavori ...

Dalla Chiesa (FI): "Castrazione chimica per gli stupratori Meglio i lavori forzati" ilGiornale.it

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Auspico che il ddl sulla castrazione chimica, annunciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini, possa essere calendarizzato al più presto in Parlamento e affrontato e ...Non credo che con la castrazione chimica si risolvano i problemi, peraltro dove d’altra parte invece paghi il taxi ai ragazzi che si ubriacano quindi diciamo c’è una schizofrenia nelle attività e ...