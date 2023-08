Castellabate | minore rischia di annegare | salvato dai Vigili del Fuoco

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Attimi di paura nella serata di ieri anei pressi del porticciolo di Licosa, dove unnne – come riporta InfoCilento – mentre era sugli scogli è finito in acquando dia causa del mare agitato. Un uomo di 43 anni, vedendo il ragazzo in difficoltà, si è tuffato in mare per tentare di salvarlo ma ha avuto problemi a risalire dalla corrente. Velocemente sul posto sono sono giunti gli uomini della Guardia Costiera di, congiuntamente a quelli di Agropoli. Il ragazzo è statograzie all’intervento di un elicottero deidel. Fortunatamente, il giovane non ha subito danni: è in buone condizioni di salute. Segui ZON.IT su Google News.