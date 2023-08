Casertana e Perugia in C | Brescia e Lecco in B | Reggina in Serie D | le sentenze del pallone

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ultimo atto di un’ennesima estate di carte bollate per il calcio italiano. Ledelriscrivono le classifiche. Respinto il ricorso della. La quinta sezione del Consiglio di Stato con suo pronunciamento ha definitivamente fissato l’organico dellaB e dellaC della stagione appena iniziata. La squadra dello Stretto “sprofonda” dallaB ai dilettanti. Il presidente federale Gabriele Gravina – che ha avuto dal consiglio federale una delega specifica sull’argomento – firmerà il provvedimento che porterà quindi ufficialmente il, prima delle “riammissibili”, a giocare nel campionato cadetto, dove ci sarà anche il. Per ilconfermata la retrocessione in...

Di seguito la nota ufficiale: 'ACCalcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo ... Lituano, alto 1,91, ha indossato le maglie di Salernitana,, Sicula Leonzio e Catanzaro. ...Questo il comunicato del club umbro: 'ACCalcio comunica di aver acquisito a titolo ... Lituano, alto 1,91, ha indossato le maglie di Salernitana,, Sicula Leonzio e Catanzaro. Conta 21 ......off di Serie C ed il Brescia entra nel torneo cadetto al posto della Reggina che si è vista respingere il ricorso ansime alche ripartirà dal torneo di Lega Pro nel girone B. La...

Respinti i ricorsi di Perugia e Reggina, la Casertana viene ripescata in serie C: festa in città Corriere

Dopo aver respinto il ricorso del Perugia contro la riammissione del Lecco ... Per effetto di questa decisione, in Serie C verrà riammessa la Casertana.Il Perugia rimarrà quindi nel girone B di serie C e sarà avversario del Rimini. Casertana nel girone C di C, Brescia in B assieme al Lecco. Il Progresso approda in D e il Novafeltria in Eccellenza. Il ...