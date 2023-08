Carolyn Smith sorprende tutti | la rivelazione sulla famiglia | “Questa sono io…”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Toccante videomessaggio condiviso dalla giudice di Ballando con le Stelle, impossibile non emozionarsi con le sue parole. Curioso utilizzo dei social da parte dell’ex danzatrice e coreografa, diventata famosa in Italia per essere da anni uno dei volti di punta di Ballando con le Stelle. Storica trasmissione in ondaRai dedicata al ballo, condotta magistralmente dalla padrona di casa Milly Carlucci. Al fianco della presentatrice c’è anche una giuria d’eccezione che tra i vari ospiti vede anche la presenza proprio della. Lantedi, la coreografa si racconta – Grantennistoscana.itLa stessa che da qualche anno ad oggi ha anche pensato di sfruttare ...

Oggiha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Novella 2000 per parlare di sè e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista ha colto l'occasione per ...non si arrende, anzi. La battaglia contro il cancro della coreografa britannica prosegue a spron battuto e con coraggio, come raccontato dalla stessa giudice di Ballando con le stelle ...... ha anche colto la palla al balzo per sferrare una frecciatina nei confronti della giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e, la quale ...

Carolyn Smith e la battaglia contro il cancro: “Ho trovato un’ulteriore forza” Libero Magazine

Carolyn Smith sarà nella giuria di Ballando con le Stelle La rivelazione arriva sul social della coreografa. Aria di cambiamenti nel programma delle Rai: a fronte di tante incertezze, la presenza ...Oggi Carolyn Smith ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 per parlare di sè e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista ha colto l’occasione ...