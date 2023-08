Carolei Cosenza | aggressione al sindaco Iannucci | l' assalitore | Non mi sono arrivati i soldi sulla social card

(Di mercoledì 30 agosto 2023)nel centro del piccolo comune di, in provincia di, perpetrata ai danni delFrancesco. Il primo cittadino è stato preso a calci e schiaffi da un residente del comune perché, queste le motivazioni dell'aggressore, "non gli era stata ricaricata lacar

"Esprimo la mia solidarietà e vicinanza nei confronti del sindaco diin provincia di, Francesco Iannucci che, per come apprendo dalle notizie della stampa, ha subito un'aggressione da un concittadino che addebita al Primo Cittadino la causa della ...Il sindaco di, comune alle porte di, è stato aggredito e colpito con un calcio ed uno schiaffo, mentre si trovava per strada. Secondo quanto si è appreso, l'aggressione a Francesco Iannucci, sarebbe ...) - Il sindaco di, comune alle porte di, sarebbe stato aggredito e colpito con un calcio ed uno schiaffo, mentre si trovava per strada. È stato aggredito da un uomo che ...

Carolei, non riceve i soldi della social card e schiaffeggia il sindaco: Focolaio pericoloso Fanpage.it

La vittima è Francesco Iannucci, primo cittadino di Carolei, provincia di Cosenza, che nei giorni è stato aggredito da un uomo che percepiva il sussidio economico, poi revocato dal Governo, come ...Il sussidio viene concesso dall’Inps» COSENZA L’incontro di questa mattina in prefettura ... segue di qualche giorno l’aggressione subita dal sindaco di Carolei, Francesco Iannucci. Il clima è ...