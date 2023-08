Caro Dieta | Federconsumatori | “Mettersi in forma ha i suoi costi”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In molti, al rientro, cercheranno di eliminare gli eccessi della vacanza con la. Dovranno fare i conti, però, con i prezzi proibitivi degli alimenti dietetici Le vacanze, come si sa, sono un momento di svago e di coccole, in cui spesso ci concediamo uno strappo alla regola su tutti i fronti. Non fa eccezione la tavola, così, tra un eccesso e l’altro, non di rado ci si ritrova con qualche chilo di troppo. Ecco perché, al rientro, tra i buoni propositi di molti italiani, vi è la. In tal senso, è sempre bene affidarsi a dei professionisti, che sapranno consigliare programmi alimentari efficaci, adatti alle proprie esigenze di salute. Ma anche la scelta diinha i, a partire dalle visite specialistiche per la...