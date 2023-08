Caro affitti | nemmeno dopo le proteste degli studenti si è fermato

Una famiglia su cinque vive in affitto . Si tratta di un giro di affari di circa 21 miliardi di euro all'anno , il 10% del Pil. E, nonostante le proteste per il, i prezzi di locazione continuano a crescere e a luglio 2023 ha toccato il massimo storico di 13,50 euro al metro quadro . Il valore è una media, in realtà i dati sono molto diversi a ...... quando gli studenti in tenda di fronte alla maggior parte delle università d'Italia avevano portato all'attenzione del Governo, e del dibattito pubblico, il problema del: "Sono andata ...Nonostante avessimo già attenzionato la questione inerente alvita, risulta attualmente molto ... aumento degli abbonamenti dei mezzi pubblici, degli, incremento del prezzo dei biglietti ...

Nemmeno dopo le proteste degli studenti il caro affitti si è fermato WIRED Italia

Una famiglia su cinque vive in affitto. Si tratta di un giro di affari di circa 21 miliardi di euro all’anno, il 10% del Pil. E, nonostante le proteste per il caro-affitti, i prezzi di locazione ...Oltre ai lavoratori, il caro case a Milano colpisce anche gli studenti. Senz’altro. Gli alloggi per studenti falsano anzi tutto il mercato, perché posti letto affittati per 800 euro fanno alzare i ...