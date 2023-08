Carmen Consoli ed Elvis Costello | la prima data dell’inedita coppia all’Auditorium parco della musica

(Di mercoledì 30 agosto 2023)e uno dei miti, si uniscono in tour per tre date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni: laè anin scenaEnnio Morricone nella Sala Santa Cecilia a causa delle avverse condizioni climatiche.edL’incontro tra i due artisti risale alla fine degli anni Novanta quando, una giovanissima cantantessa ed un già affermatosi trovavano ...

...Max Gazzé - L'uomo più furbo 883 - La regina del Celebrità Paola Turci - Questione di sguardi Mietta - Ancora insieme a te Alexia - Ti amo ti amo Irene Grandi - La tua ragazza sempre- ...Si respirava l'atmosfera delle grandi occasioni, ieri sera alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma , nel primo dei tre concerti - evento di Elvis Costello e...La canzone vede la partecipazione di Stefano Bollani, Caparezza,, Daniele Silvestri e Max Gazzè cui fa seguito, il 7 dicembre 2018, una festa - concerto al Nelson Mandela Forum di ...

Carmen Consoli e Elvis Costello, il live all'Auditorium. Spostato dalla cavea in sala per il maltempo Corriere TV

Carmen Consoli e uno dei miti della musica, Elvis Costello, si uniscono in tour per tre date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni: la prima è andata in ...Tre date insieme in Italia, di cui l’ultima è fissata per domani sera al Cortile delle armi del Castello sforzesco, figlie di una promessa fatta tanti anni fa, a New York: l’incontro tra Elvis ...