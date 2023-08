Capra uccisa ad Anagni | ASSOFIDO presenta esposto in Procura

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023)-Codacons hato unalladi Frosinone in merito alla vicenda dellabrutalmentead-Codacons hato oggi unalladella Repubblica di Frosinone in merito al caso dellaadda alcuni ragazzi nel corso di una festa. Sembrerebbe che nel corso di una festa presso un agriturismo dialcuni ragazzi avrebbero preso ripetutamente a calci in testa una capretta che si trovava all’interno dell’agriturismo fino ad ucciderla – spiega l’associazione – Nel filmato diffuso sui social si vedrebbe anche un giovane mentre trasporta l’animale su ...