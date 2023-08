... oggi candidato alle elezioni supplettive, è evidentemente assai delicata perché come si è messa lascia pochi spazi: se è vero quello cheha denunciato, il Governo " o comunque i vertici ...Sono tutti fondati e Calenda stesso li ha nominati nella sua diagnosi: la commissione d'... le ex azzurre non riescono a digerire il sostegno di Calenda anel collegio che fu del ...... no al salario minimo e commissione d'Covid - quelli di Azione hanno cambiato idea e, a ... altro che Terzo polo, e alle Suppletive appoggiano il radicale, per dire un altro terreno di ...

Cappato, l'inchiesta fantasma: ecco chi può averla ordinata e perché non se ne trova traccia la Repubblica

Una possibile inchiesta penale sullo sfondo Ma davvero Marco Cappato è ascoltato dai servizi segreti O, invece, è tutta una balla come sostengono, senza timore di smentita, l’Autorità delegata, ...Dopo la videodenuncia di Cappato è arrivata la smentita del sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica: "Escludo nel modo più assoluto che vi sia o vi sia ...