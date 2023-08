Cappato denuncia | «Intercettato dai servizi segreti» Mantovano smentisce

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Conversazioni telefoniche captate daiattraverso «trojan di Stato» e intercettazioni ambientali con «microcimici» nelle «mie sedi abituali di lavoro e di vita». Arlo è Marco, che first appeared on il manifesto.

Marco, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni , candidato alle elezioni suppletive del Senato a Monza del 22 e 23 ottobre,di essere da mesi intercettato dai servizi di sicurezza ...E Marco: 'Sono spiato dai servizi'. Ma il sottosegretario alla sicurezza Mantonano lo esclude. Come funzionano i trojan in Italia Oggi sono con noi, in ordine di scaletta: il ...Giulia Merlo per www.editorialedomani.it marcoMarco, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni e candidato al collegio senatoriale di Monza, ha denunciato di essere da mesi sottoposto a intercettazioni con il virus spia Trojan. ...

La denuncia di Cappato: «Intercettato dai servizi segreti». Mantovano lo esclude Domani

Il responsabile della comunicazione istituzionale di Rocca era stato al centro di diverse polemiche Marco Cappato: “Da mesi sono intercettato dai Servizi”. Mantovano lo esclude, ma lui replica: “La ...Scontro sulle intercettazioni. Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha escluso che Marco Cappato sia stato intercettato, ma l’attivista ribadisce la fiducia nelle sue fonti.