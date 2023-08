Caporalato | dipendenti Cosmopol | ' turni di 12 ore | niente riposi o ferie'

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Lavoratori pagati circa 5 euro l'ora per una retribuzione lorda mensile di 950 euro (circa 650 euro netti), una somma "sicuramente non proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire 'una esistenza libera e dignitosa'". E' quanto si legge nel decreto firmato dal sostituto procuratore di Milano Paolo Storari che ha disposto il controllo giudiziaria per, società operante nella vigilanza privata e con clienti noti. Sfruttamento del lavoro che sarebbe stato commesso da Francesco Perrotti, legale rappresentante della società che passa da 1.253nel 2016 ai 3.855 nel 2022. Nelle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano si riportano diverse testimonianze di lavoratori. "Ho un contratto full time, tempo indeterminato a 40 ore ...

... che ha portato al controllo giudiziario perdi Cosmopol, altra società di servizi di ... oltre alle dichiarazioni a verbale diche testimoniano le paghe sotto la soglia di povertà ......per 4 euro l'ora Il pm di Milano Paolo Storari ha emesso un altro decreto d'urgenza per... realizzati attraverso un assiduo sfruttamento deiperpetrato, approfittando del loro ...Un'altra società di servizi di vigilanza privata finisce sotto controllo giudiziario per stipendi ai proprisotto la soglia di povertà.

Ultimo'ora: Caporalato: dipendenti Cosmopol, 'turni di 12 ore, niente ... La Svolta

5 milioni di utili all’anno e 3.855 dipendenti nel 2022. Indagato per caporalato il rappresentante legale di Cosmopol, il 45enne Francesco Perrotti, e la società per la legge sulla responsabilità ...5 milioni di utili all'anno e 3.855 dipendenti nel 2022. Indagato per caporalato il rappresentante legale di Cosmopol, il 45enne Francesco Perrrotti, e la società per la legge sulla responsabilità ...