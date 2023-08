Caporalato | anche la Cosmopol commissariata | “Paghe ai vigilanti sotto la soglia di povertà | lavoratori sfruttati”

In sintesi: seesiste un contratto nazionale (come quello dei servizi fiduciari) ma la ... Un principio giuslavoristico per la Procura di Milano è diventato la 'spia' die violazioni ...... infatti, il pm di Milano Paolo Storari ha emesso un altro decreto d'urgenza perche ... sono contenutele "minacce" e le "intimidazioni" subite dai lavoratori se si opponevano. Minacce ...... che ha portato al controllo giudiziario perdi Cosmopol, altra società di servizi di ... sono contenutele ' minacce ' e le ' intimidazioni ' subite dai lavoratori se si opponevano. ...

Caporalato, anche la Cosmopol commissariata: "Paghe ai vigilanti ...

In realtà arrivo a coprire fino a 220/240 ore mensili. Questo avviene perché mi costringono a lavorare durante i turni di riposo, cioè nei weekend, coprire turni di 12 ore o più e lavorare anche per ...Indagato per caporalato il rappresentante legale di Cosmopol ... civili di lavoro davanti a vari Tribunali (Milano e Genova in particolare). In sintesi: se anche esiste un contratto nazionale (come ...