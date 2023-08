Canottaggio | Mondiali Belgrado 2023 | ufficializzate le formazioni dell’Italia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Manca sempre meno al prossimo Mondiale diche si svolgerà in quel didal prossimo 3 settembre fino al 10 di settembre sul bacino dell’Ada. Nei tempi previsti la Nazionale Italiana ha ufficializzato leche scenderanno nel bacino. Queste le. UOMINI SENIOR.SINGOLO (Davide Mumolo-Fiamme Oro).DUE SENZA (Davide Comini, Giovanni Codato-Fiamme Oro).DOPPIO (Luca Rambaldi, Matteo Sartori-Fiamme Gialle).QUATTRO SENZA (Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare, Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle) QUATTRO DI COPPIA (Nicolò Carucci-Fiamme Oro/SC Gavirate, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle).OTTO (Matteo Dalla Valle-Fiamme Oro, Emanuele Gaetani Liseo Marina Militare/SC Telimar, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale-Marina ...

... barca che ha fatto la storia delazzurro con un oro nel 1948 a Londra, due argenti a ... Il pass Olimpico verrà inseguito aidi Belgrado dal 3 a 10 settembre. Ricordiamo che le ......posto nelle qualificazioni non riesce a superare il quarto di finale contro Federica Chisena del Barletta che vincerà poi l'argento La stessa Pierleoni ha poi partecipato alla Selezione peri...In Serbia si assegnano le prime carte olimpiche: 57 azzurri in ...

Mondiali Assoluti di Belgrado. La Delegazione italiana canottaggio.org

A quattro giorni all’inizio del Campionato del Mondo Assoluto di Canottaggio (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing), che si svolgerà dal 3 al 10 di settembre sul bacino remiero dell’Ada Ciganlija a ...Undici equipaggi elvetici in cerca di gloria. Il 2023 è stato finora un anno ricco di soddisfazione per il canottaggio svizzero. Sul bacino dell’Ada Ciganlija di Belgrado vanno in scena dal 3 al 10 ...