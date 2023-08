Canoa sprint | Coppa del Mondo Parigi | Tacchini e Casadei in semifinale nel C2 500

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Prima giornata di gare a Vaires-sur-Marne, in Francia, per ladeldivelocità 2023. Un appuntamento che risulta al momento più un evento di preparazione per il prossimo anno, poiché nelle stesse acque si svolgeranno le gare valide per le prossime Olimpiadi. E l’Italia può tranquillamente sorridere con Carloe Gabriele. Nella prima batteria del C2 500 i due azzurri si impongono in rimonta: terzi a metà gara, vanno come i fulmini nella seconda parte, andando a vincere in 1.41.83, avanzando assieme ai cechi Petr e Martin Fuksa in, con loro anche i cinesi Hao Liu e Bowen Ji e gli ungheresi David Korisanszki e Adam Fekete. Nei quarti di finale del pomeriggio si sono completate le partecipanti al penultimo atto: passano Germania (Peter Kretschmer ...