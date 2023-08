Canoa slalom | i convocati dell’Italia per la penultima tappa di Coppa del Mondo | 10 azzurri in gara a La Seu d’Urgell

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La stagione internazionale 2023 dellasta entrando definitivamente nel vivo, con il prossimo appuntamento in calendario che si svolgerà da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre in quel di La Seu. La località spagnola si appresta ad ospitare la quarta estagionale delladeldi. In casa Italia sono stati selezionati dieci atleti, che prenderanno parte all’ultimo evento prima dei fondamentali Campionati Mondiali a Londra (19-24 settembre) di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Nel kayak saranno impegnati tra le rapide iberiche Giovanni De Gennaro, Marcello Beda, il neo campione deljunior Xabier Ferrazzi, Stefanie Horn e Leonardo Proietti, ...

Tutte le mattine Daniele Bertolani imbraccia la sua, esce di casa, e si immerge nel fiume Mella, a cinque minuti dalla sua abitazione a ponte ...paletti che gli consentano di fare un po' di...E quell'unica medaglia utile per lasciare un marchio inscalfibile è arrivata con Horn nella, un bronzo che ha il sapore del sogno. Il tricolore ha svettato più in alto di tutti gli altri ...L'azzurro Giovanni De Gennaro ha vinto la medaglia d'argento nel K1 dei Mondiali diad Augsburg , in Germania . Il carabiniere bresciano, 30 anni compiuti nove giorni fa, ha fatto percorso netto e il suo tempo di 95"49 è stato battuto per soli 71 centesimi dal ceco Vit ...

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom prima dei Mondiali, validi come qualificazione olimpica, inizierà a La Seu d'Urgell, in Spagna, domani, giovedì 31 agosto: saranno presenti di ...Ai Mondiali di Canoa di Duisburg, Tacchini e Casadei strappano il pass olimpico nel C2 500, stesso discorso per le Paralimpiadi con De Paolis ...