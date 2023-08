Can Yaman | il Video conferma i Rumors | cosa succede al Divo turco nelle ultime ore

Esplode un gossip inaspettato, ma decisamente molto sperato dalle fan, che riguarda la relazione trae Demet Ozdemir. Sembra che i due protagonisti dell'amatissima soap Daydreamer, una delle più amate di sempre dal pubblico di Canale 5 , non solo abbia ripreso a frequentarsi ma sia pronta a ...Arisa ha avuto una relazione tormentata con Andrea di Carlo : l'uomo, che di professione fa il manager, ha lavorato anche, tra gli altri, con. La cantante poi, ha vinto Ballando con Le ...Pensieroso e bellissimo,si mostra in alcuni nuovi scatti su Instagram e allarma le sue fan. Mentre Francesca Chillemi annuncia di star tornando a lavoro sul set di Viola come il Mare 2 , l'affascinante attore è in ...

Can Yaman e Demet Ozdemir, notte di fuoco: ''Si amano in gran segreto'', lo Scoop ComingSoon.it

Il divo turco Can Yaman è tornato da alcuni giorni in Turchia a causa di un lutto familiare. L’attore si è allontanato dal set di Viola come il mare, nonostante dovesse tornare a girare la seconda ...Se dico Can Yaman e chiedo di darmi sinonimo del suo personaggio di certo i primi termini che sentirò come risposta saranno: sex symbol, bellezza, fascino e via dicendo. Ma quali sono stati i look che ...