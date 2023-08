Campionato Italiano di Acrobazia Aerea a Massa Carrara | Cucurnia e Viti direttori di gara

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Vittorioe Mauriziodi manifestazioni aeree, dirigeranno per la nona volta consecutiva ildia motore a Capannori. 20 equipaggi in, 5 ...

Vittorio Cucurnia e Maurizio Viti, direttori di manifestazioni aeree, dirigeranno per la nona volta consecutiva ildi acrobazia aerea a motore a Capannori. 20 equipaggi in gara, 5 categorie, volo di mongolfiere e alianti. Inoltre, la coppia apuana dirigerà anche l'Air Show di ...Ecco perché ci sarà ancora tempo per valutare eventuali offerte provenienti dalla Saudi Pro League,che ha messo nel mirino il centrocampista. Nonostante sia legato al Paris Saint ...Di fronte ai greci, ci saranno gli uomini di Artur Jorge reduci nelportoghese dal ... Arbitra l'Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lecce: Italiano lancia Beltran dal 1' Corriere dello Sport

Il preliminare di Coppa Italia che i Mobilieri hanno giocato domenica scorsa ... In primis per la riconosciuta forza degli avversari quindi alla luce di un pre-campionato un po’ sottono dei ragazzi di ...Nonostante il meteo avverso, la prima edizione della Coppa IBSA si è conclusa domenica in un’atmosfera di festa –Alla riuscita dell’evento ha contribuito la presenza al Circolo Velico Lago di Lugano ...