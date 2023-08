Campania | altro che Valle delle Ferriere! Esiste un paradiso naturale imperdibile e ideale per rinfrescarsi | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 30 agosto 2023), oltre allaFerriereunda non perdere e perfetto per: ecco dove si trova secondo la testimonianza di unaLa, unaregioni più affascinanti dell'Italia, è famosa per le sue bellezze naturali, che includono coste mozzafiato, montagne imponenti e gole suggestive. Tra queste meraviglie naturali, ci sono alcune gole in cui è possibile fare il bagno, offrendo un'esperienza unica di connessione con la natura. Unapiù famose e affascinanti è laFerriere, situata nella Costiera Amalfitana. Questo luogo è un'autentica oasi di verde, con una vegetazione ...