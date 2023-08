Camion e biciclette | come convivere nel traffico

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ormai quotidianamente leggiamo quanti sostengono che Milano non sia una città per ciclisti. Vi sbagliate di grosso, e scrivo per esperienza quarantennale, ma per sopravvivere e procedere con maggiore sicurezza è necessario smettere di pedalare pensando che lo sia. Inutile seguire in modo acritico le piste ciclabili virtuali che sono state disegnate, spesso in modo naif, ed anche pensare di essere ad Amsterdam, Copenaghen o a Helsinki. Mi spiego meglio: affiancare un mezzo pesante è sempre una mossa sbagliata,lo è pensare di avere gli stessi ingombri di una vettura che debba svoltare a sinistra e di conseguenza il medesimo rispetto, o la stessa visibilità, da parte degli altri utenti della strada. Meglio, allora, arrivare al semaforo, scendere e attraversare portando la bicicletta a mano. Perché la guida tipica dell’automobilista milanese lo porta a occupare nel ...