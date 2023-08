Calolziocorte | ragazzo accoltellato alla stazione davanti alla madre | morto 23enne | rapina finita male

...giorno La zona è coperta di telecamere che avrebbero ripreso l'omicidio del 23enne- ... 'Sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto, sono vicino ai parenti del', dice il primo ......a Calolzio da poche settimane Indagini in corso per rintracciare gli assassini- Il ... Nel primo pomeriggio di ieri, ile la madre erano usciti di casa - un appartamento nei ...A perdere la vita nella stazione di(Lecco) Malcolm Mazou Darga, undi 23 anni del Burkina Faso che abitava in paese. A ucciderlo almeno due coltellate inferte sotto gli occhi ...

Calolziocorte, ragazzo di 23 anni muore dopo essere stato accoltellato sui binari della stazione davanti alla… La Repubblica

LECCO – Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri (29 agosto 2023) nella stazione ferroviaria di Calolziocorte, nella provincia di Lecco. La vittima – stando alle ultime ...All’arrivo dei Volontari di Calolziocorte con l’ambulanza e dei mezzi del 118, è subito apparso che le condizioni del ragazzo erano gravissime e poco dopo è deceduto. Gli agenti della Polizia ...