Calderone presenta Siisl | piattaforma di misure post Rdc | nessuna bomba sociale | opportunità vere

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Parte venerdì, primo settembre, il nuovo sistema informativo per l’inclusionee lavorativa, per l’incrocio tra domanda e offerta di formazione lavoro. E nelre progetto ea Roma, a Palazzo Wedekind, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marinasgombera subito il campo da polemiche pretestuose e recriminazioni di rito: «Chi farà domanda per il supporto formazione e lavoro sul(Sistema informativo per l’inclusionee lavorativa) sarà chiamato. È una vera discontinuità rispetto al passato». E spiega come e perché. La: il nuovo canale per l’accesso alleRdc Innanzitutto, nella sua ...