ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...450 Il grande giorno è arrivato: Romelu Lukaku torna in Italia. Dopo un'estate in ballo tra Inter e Juve , il belga ha scelto Roma e la Roma per rilanciarsi. Il Chelsea ha dato l'ok per lasciarlo ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente e, con il tempo che comincia a stringere, si intensificano i movimenti. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione.

Calciomercato, rivivi la diretta: tutte le trattative della giornata Corriere dello Sport

Rivivi la bella vittoria del Palermo a Reggio Emilia seguendo, alle 23,30, la diretta Tv di 7Gold. Le immagini, le interviste, i commenti e le vostre considerazioni tutte in diretta tv sul canale 15 ...Rivivi con noi le trattative e le ufficialità di calciomercato delle squadre di Serie A e non solo di martedì 29 agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Ultimi quattro giorni della sessione estiva e ...