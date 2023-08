Calciomercato Napoli | attacco girevole | Lozano ai saluti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 agosto 2023)in casa azzurra: Hirvingpronto a salutare la banda partenopea Come scrive Il Mattino, dopo l’arrivo di Lindstrom ilè pronto ora alle cessioni in. In uscita Hirving, per tutta l’estate sul punto di salutare gli azzurri per cambiare squadra. Il messicano è pronto a fare ritorno al PSV, in Eredivisie.