Calciomercato Milan – Ricca offerta per Krunic e non è dal Fenerbahce

Di seguito tutti gli acquisti ufficiali in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE ALEXIS SAELEMAEKERS al BOLOGNA (dal) L'esterno passa in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto ...Secondo le ultime news dell'Irna, ildovrebbe versare 18 milioni più 2 milioni di bonus. Taremi avrà un ingaggio da 3 milioni a stagione, con la possibilità di guadagnare un ulteriore milione ...LIONE IN PRESSING - Ilha infatti ricevuto un'importante offerta - tra i 12 e i 13 milioni di euro - dal Lione per Rade Krunic . Il club francese, come riportato da Sky Sport , sta spingendo ...

Manca poco al termine della sessione estiva di calciomercato e il Milan continua a lavorare in entrata, ma anche in uscita. Le ultime ore di questa sessione di mercato saranno incandescenti per il ...(Adnkronos) – Milan e Porto, accordo per il passaggio di Mehdi Taremi ai rossoneri. L’agenzia iraniana Irna, “in esclusiva”, afferma che i due club hanno raggiunto l’intesa per il passaggio del 31enne ...