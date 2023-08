Calciomercato Milan – Krunic richiesto dal Lione | le ultime | PM

Possibilità di vederlo nella lista dei convocati per la sfida di venerdì sera contro ilall'OlimpicoSecondo le ultime news dell'Irna, ildovrebbe versare 18 milioni più 2 milioni di bonus. Taremi avrà un ingaggio da 3 milioni a stagione, con la possibilità di guadagnare un ulteriore milione ...Big Rom, probabilmente, vestirà per la prima volta la maglia giallorossa dopo la pausa per le nazionali ma non è detto che lo Special One non lo porti in panchina, venerdì con il, per un ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Roma, Lukaku ufficiale, proposto Sergio Ramos. Guendonzi alla Lazio. Milan ... Fanpage.it

E' ufficiale il passaggio di Alexis Saelemaekers dal Milan al Bologna. Dopo le visite mediche effettuate ieri (martedì 29 agosto), il club rossoblu ha depositato in Lega Serie A il contratto dell'ala ...Il 31 agosto saranno svelati i gironi della prossima edizione di Champions League, con Napoli, Lazio, Inter e Milan sono in attesa di scoprire le proprie avversarie europee. A Monaco andrà finalmente ...