Calciomercato | Milan Dall' Iran Accordo col Porto per Taremi

Fino a quando non ci sono le firme non si può parlare di fumata bianca, ma secondo quanto appreso da.com c'è grande ottimismo sulla chiusura dell'affare. Ilha presentato un'...Mehdi Taremi © LaPresse -.itIlinsegue Taremi ma il Porto e Sergio Conceiçao fanno muro, come raccontato da.it. C'è ancora distanza tra la proposta rossonera e le ...Secondo "Irna" i rossoneri pagherebbero 18 milioni più 2 di bonus ROMA - Stefano Pioli avrà il suo vice - Giroud. Secondo l'agenzia iraniana "Irna",e Porto avrebbero raggiunto l'accordo per Mehdi Taremi, 31enne attaccante in scadenza nel 2024 con i Dragoes: i rossoneri sborseranno 18 milioni di euro più 2 di bonus mentre il giocatore avrà ...

Un profilo che deve essere di assoluto talento, sul quale poter basare la costruzione del Milan del futuro e al quale dare le chiavi dell’attacco. Il nome individuato per questo scopo è di quelli che ...Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions ... Per rimanere aggiornato sui movimenti di calciomercato in Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ilmessaggero ...