Calciomercato Lazio | Guendouzi arriva dal Marsiglia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Accordo raggiunto con il club francese Ancora un rinforzo a centrocampo per ladi Maurizio Sarri che ha chiuso per l’arrivo in biancoceleste di Mattéodal, secondo le ultime news didi oggi, 30 agosto 2023. Il 24enne francese è atteso in città nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche di rito. Accordo raggiunto con ilnelle scorse ore:alla, secondo quanto riporta Sky Sport, sulla base di un prestito da 1 milione di euro e 12 per l’obbligo di riscatto, inoltre 5 saranno i milioni di bonus più il 10% sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Manca poco alla fine del- si chiude venerdì 1 settembre alle 20 - e le trattative in corso sono ancora molte. ... tra cui anche società di prima fascia, come, Roma e Milan, tutte ...Ancora un rinforzo a centrocampo per ladi Maurizio Sarri che ha chiuso per l'arrivo in biancoceleste di Mattéo Guendouzi dal Marsiglia, secondo le ultime news didi oggi, 30 agosto 2023. Il 24enne francese è atteso in ...Commenta per primo Marcos Antonio lascia la. Il giocatore è atterrato in Grecia per sostenere le visite con il PAOK Salonicco . La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Le ultime uscite dell’ex stella di Sampdoria e Lazio certo non hanno contribuito a rasserenare ... discussa vicenda della candidatura con la Turchia ai prossimi Europei di calcio, la battuta ...La Lazio sta per cedere Marcos Antonio ... un veto su Patric e lo spagnolo non si muoverà dalla rosa biancoceleste in questi ultimi giorni di calciomercato. Negli scorsi giorni il Betis ha fatto un ...