Calciomercato | Juventus Ufficiale il rinnovo di Yildiz fino al 2027

... lavorando sul campo cercando di imparare il più possibile per proseguire il mio percorso di crescita qui all'interno della. Non mi aspettavo questo rinnovo così presto, ma ho lavorato ...Commenta per primo Lacontinua a programmare il proprio futuro e, insieme agli ultimissimi rinforzi assicurati per la formazione Under 20 (dall'olandese Comenencia a Salifou del Werder), si preoccupa di blindare i ......del campionato non è stato dei migliori con la sconfitta interna (tre a zero) contro lae ... Udinese (LaPresse) -. ItL'Udinese, però, deve fronteggiare un vero e proprio caso; ...

"Sono davvero molto felice di far parte di questo club" TORINO (ITALPRESS) - La Juventus ha ufficialmente blindato Kenan Yildiz. Il giovane talento bianconero, classe 2005, ha firmato l'accordo che lo ...Torino, 30 ago. - (Adnkronos) - Dopo l'esordio avvenuto 10 giorni fa a Udinese arriva anche il rinnovo di contratto con la Juventus per Kenan Yildiz, 18enne gioiello delle settore giovanile bianconero ...