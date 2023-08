Calciomercato | Galatasaray in Champions | Sergio Ramos ci pensa

A Ramos, 37 anni, non sono mancate le proposte da Mls e Arabia Saudita ma il difensore vorrebbe rimanere ancora ad alti livelli in Europa e il- dove ritroverebbe Mauro Icardi, suo ...Tanguy Ndombele (LaPresse) -.itSecondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa ... si tratta di Berkan Kutlu del. La prima scelta, però, sarebbe proprio Tanguy Ndombele: il ...L'alternativa resta Kutlu del, centrocampista classe 1998 e in panchina nel ritorno ... FOTOGALLERY foto: www.frosinonecalcio.com Continua gallery %s Foto rimanentiLindstrom ...

Calciomercato Roma - Il Galatasaray pensa a Celik: può partire in prestito Voce Giallo Rossa

Il 37enne difensore è ancora senza squadra MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - La vittoria di ieri sera sul Molde, oltre al pass per la fase a gironi della Champions, potrebbe regalare al Galatasaray anche ...Lo spagnolo, secondo quanto riferito in queste ore dal Marca, potrebbe accasarsi in Turchia, e precisamente al Galatasaray dove sono presenti, tra gli altri, giocatori come Icardi, Mertens e Angelino.