Calciomercato | Cagliari Anche Obert rinnova fino al 2027

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il difensore slovacco è in rossoblù dal 2021- Altro rinnovo in casa. Dopo Luvumbo,Adamsi è legato ai rossoblùal 30 giugnocon opzione di prolungamento a ...

Rinforzo in difesa per il: dal Clermont ecco Wieteska. Per lui contratto fino al 2027. Berisha è ...Il difensore slovacco è in rossoblù dal 2021- Altro rinnovo in casa. Dopo Luvumbo, anche Adam Obert si è legato ai rossoblù fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a favore del club per un'ulteriore stagione. Slovacco classe 2002, è arrivato al ...... tanto da provare il grande salto nel Vecchio Continente dicendo sì alla chiamata del. Enzo Bearzot lo definì uno dei più grandi colpi didell'epoca. Il sudamericano in ...

Cagliari-Petagna, è fatta per l'attaccante: arriva dal Monza Sky Sport

Il Cagliari, di Claudio Ranieri, deve dimenticare la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi e pensare già alla prossima gara del campionato di Serie A, che vedrà i rossoblù ospiti del Bologna in ...Lonardo Tocco è un classe 2005, arriva dal Cagliari Calcio. Svolge tutta la trafila nelle giovanili della società cagliaritana, dunque sarà per lui la prima esperienza in Serie D con la maglia del ...