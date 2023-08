Calciomercato | -2 alla fine | tutte le novità LIVE su Twitch dalle 18 30

Un ultimo tassello per completare il mercato. L'Inter , da quideadline delle trattative (1° settembre ore 20), potrebbe acquistare un nuovo centrocampista , così da dare un'altra alternativa " visti anche i tanti impegni che attendono la rosa nerazzurra " a ...Commenta per primo Leonardo Bonucci è stato propostoLazio come innesto per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno dei biancocelesti, Claudio Lotito, avrebbe pronto un contratto annuale per il ...... sono arrivati i 10 contro il Brestterza giornata. Nel mezzo la panchina nella sfida al Metz . FOTOGALLERY Foto Sito Bologna Continua gallery %s Foto rimanentiSaelemaekers al ...

Sergio Ramos svincolato: è stato proposto alla Roma Calciomercato.com

Dopo Pavard, il calciomercato in entrata dell'Inter potrebbe non essere terminato. I nerazzurri stanno vorrebbero acquistare un centrocampista e al momento le opzioni al vaglio sarebbero due: occhi ...Stefano Okaka aspetta una ricca offerta dagli Emirati Arabi, ma il suo nome continua a circolare in Serie B. Dopo l’interesse mostrato nei giorni scorsi dalla Sampdoria, anche il Bari ha sondato il ...