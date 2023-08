Calcio | Serie C al via | tutto il torneo in diretta su Sky e Now

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LaC è ai nastri di partenza: venerdì partirà ufficialmente la stagione 2023/24 con la sfida tra Catania e Crotone che aprirà il campionato. Tutta lasarà solo su Sky e in streaming su NOW,...

Qualcuno ha detto che la C era un problema per ilitaliano, ora però stiamo lavorando per uscire dalle difficoltà. LaC è campionato dei giovani italiani, deve essere il bacino per ...'La partnership prevederà, per la prima volta nella storia dellaC, un title sponsor: 'C NOW'. NOW è una piattaforma moderna che segue ilcon grande professionalità. Con Sky e NOW ...Questo il comunicato : 'Il Cagliariè lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Adam ... Al Cagliari nell'estate 2021 per rinforzare la Primavera, l'esordio inA arriva già il 24 ...

Roma-Milan, la probabile formazione di Mourinho Corriere dello Sport

Perugia, ricorso respinto: Lecco in Serie B Il Consiglio di Stato ha confermato quanto ... Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda ...Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l’ammissione del Lecco in serie B. Il Perugia resta quindi di fatto in ...