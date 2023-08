Calcio | Serie A Rapuano arbitra Roma-Milan | Napoli-Lazio a Colombo

Il Napoli si coccola Lindstrom e non vede l'ora di vederlo all'opera in campo con la maglia azzurra. Dopo la firma di ieri , il nuovo acquisto di De Laurentiis è atteso agli ordini di Garcia . Il club,...Che vi fosse l'inesigibilità di altro comportamento da parte del Leccoè affermazione su cui ... il Lecco, viste le date estremamente ravvicinate tra playoff diC ed iscrizione in B, era ...Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Perugiacontro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l'ammissione del Lecco inB. Lo ha appreso l'ANSA da fonti legali. Il Perugia resta quindi di fatto inC, mentre il ...

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Perugia, confermando la decisione del TAR del Lazio: il Lecco può festeggiare nuovamente la Serie B Il Lecco è ufficialmente… Leggi ...Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto per parlare della situazione del calcio italiano a livello nazionale e ... formidabile come Spalletti - ha commentato Malagò a Radio Serie A -, che ...