Calcio | Premier League Haaland miglior giocatore stagione 2022-23

Dopo il successo del Liverpool, che nel 2020 ha interrotto un digiuno che durava da 30 anni, è l' Arsenal la grande delinglese che da più anni non riesce a vincere laLeague. I Gunners non alzano il trofeo al cielo dal 2004, ovvero dallo storico anno della cavalcata degli Invincibili di Arséne Wenger, ......storicadel club (gli altri due campionati erano stati vinti prima della nascita della). E ancora Galatasaray, il ritorno all'Inter, lo Zenit. Sembrava quasi dimenticato per il...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Chelsea e Wiwmbledon , valida per il secondo turno di Coppa di Lega inglese 2023/2024. Dopo il successo dello scorso fine settimana inLeague contro il Luton, la squadra di Pochettino torna in campo per iniziare la sua avventura nella seconda coppa inglese. Il match non dovrebbe nascondere particolari insidie contro una ...

Roma, sirene dalla Premier League per Spinazzola: le ultime Calcio News 24

In questa sessione di calciomercato, il giocatore marocchino ha mosso l’interesse di vari club di Premier League, tra cui Liverpool e Manchester United. Tuttavia, non sono mai arrivate offerte ...La Premier League è ricominciata, con le prime tre giornate già in archivio. Protagonista, neanche a dirlo, il Manchester City, unica squadra ad aver collazione 9 punti sui 9 disponbili. Simbolo dei ...