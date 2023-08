Calcio | NOW sarà il title sponsor della Lega Pro per i prossimi 2 anni

(Di mercoledì 30 agosto 2023)Pro e NOW annunciano di aver siglato una partnership di 2NOW ilSerie C per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Una grande novità che arriva a pochi giorni dall’inizio del campionato e che rafforza la presenza del brand NOW nel mondo dello sport. NOW, il servizio streaming di Sky con la più ampia offerta sportiva, si avvicina sempre di più ale ai giovani, confermando così la grande attenzione alle tante tifoserie d’Italia e alle piazze che hanno scritto la storia delitaliano. Il commento di Matteo Marani, PresidentePro: “Siamo felicissimi di entrare nella Casa dello Sport. L’unione tra la Serie C e Sky è per noi motivo di straordinario orgoglio. Sky ha dimostrato, nei suoi 20 ...

Tutta la Series arà solo su Sky e in streaming su, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e ... Qualcuno ha detto che la C era un problema per ilitaliano, ora però stiamo lavorando per ..."È un momento di grande soddisfazione per la Serie C, il movimento da cui è partito il grandeitaliano con tantissimi calciatori importanti che hanno mosso i propri primi passi in questo ...eLo ha setto il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola, intervenuto a margine della presentazione della partnership tra la Lega Pro e. "Sono arrivato a giocare in Serie A facendo un ...

NOW, il servizio streaming di Sky con la più ampia offerta sportiva, si avvicina sempre di più al calcio e ai giovani, confermando così la grande attenzione alle tante tifoserie d’Italia e alle piazze ...Per i prossimi due anni sarà Now il title sponsor della Serie C ... Ma per ora le mie priorità sono la famiglia e i giovani del nostro calcio». La novità Atalanta U23 e la Juventus Next Gen Già, la C, ...