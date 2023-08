Calcio | NOW nuovo title sponsor della Serie C

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LaC avrà un: oggi infatti la Lega Pro e NOW hanno annunciato di aver siglato una partnership di 2 anni che vedrà NOW diventare ilC per le stagioni 2023/...

è una piattaforma moderna che segue ilcon grande professionalità. Con Sky ela C sarà in mostra avendo una esposizione mediatica eccezionale. Sono certo che tra due anni il valore ...TUTTA LA SERIE C È SOLO SU SKY E IN STREAMING SULa Serie C, i cui diritti sono stati acquisiti a inizio agosto, fa parte della ricca offerta di Sky ededicata al, con oltre 2.500 ...Sì, perché il Venezia è una squadra che gioca bene a, che ha vinto al debutto distruggendo ... Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio, la piattaforma live e on demand. In diretta ...

NOW title sponsor della Serie C: partnership per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025 Sky Sport

NOW, il servizio streaming di Sky con la più ampia offerta sportiva, si avvicina sempre di più al calcio e ai giovani, confermando così la grande attenzione alle tante tifoserie d’Italia e alle piazze ...NOW, il servizio streaming di Sky con la più ampia offerta sportiva, si avvicina sempre di più al calcio e ai giovani, confermando così la grande attenzione alle tante tifoserie d'Italia e alle piazze ...