Calcio | mercato Milan | il Lione insiste per Krunic ma Pioli non vuole venderlo

(Di mercoledì 30 agosto 2023)o, 30 ago. – (Adnkronos) – Ilnon molla la pista che porta a Rade. Il club francese spinge per il centrocampista del, mettendo sul piatto un’offerta, secondo quanto riporta Sky Sport, da 12/13 milioni di euro e una proposta importante per lo stesso giocatore. Saranno ore di attesa: da un lato l’allentaore Stefanochetrattenere il classe 1993, dall’altro la decisione dello stessoche valuta cifre importanti per il suo ingaggio dall’Ol. In questo avvio di stagione, due su due per, schierato titolare contro Bologna e Torino per tutti i 90 minuti. L'articoloWeb.

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Mentre la dirigenza del Diavolo è alle prese con le trattative con gli uominidel Porto, ... è uno dei giocatori di maggior rilievo delmedio - orientale e potrebbe davvero fare la ...2023 - 2024 Serie A Squadra Bologna Rinforzo di livello per il Bologna Football Club, che si ... segno inequivocabile dello spessore internazionale dell'ultimo colpo dirossoblù. Tre ...

Calciomercato, rivivi la diretta: tutte le trattative della giornata Corriere dello Sport

Milano, 30 ago. - (Adnkronos) - Il Lione non molla la pista che porta a Rade Krunic. Il club francese spinge per il centrocampista del Milan, mettendo sul piatto un'offerta, secondo quanto riporta Sky ...Rigoberto Rivas è vicinissimo alla Sampdoria. L’attaccante classe ’98 si svincolerà dalla Reggina dopo l’esclusione del club dalla Serie B, sancita dal Consiglio di Stato nella giornata odierna. Come ...